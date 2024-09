Youth League, Milan-Liverpool finisce 0-0. I rossoneri avrebbero meritato la vittoria

Triplice fischio al Puma House of Football: rimane grande amaro in bocca al Milan per uno 0-0 che poteva essere tranquillamente una vittoria per i rossoneri. Dopo un primo tempo bloccato concluso con la squadra di Guidi in crescita, nella ripresa il Diavolo ha letteralmente dominato il Liverpool che non ha mai tirato nel secondo tempo.

Tante occasioni non sfruttate dal Milan che tra sfortuna, un palo clamoroso di Camarda, e bravura del portiere avversario, miracolo su Bonomi a cinque dalla fine, non riesce a portarsi a casa i tre punti. Rimane una grande prestazione che non può che far bene sperare il tecnico, i giocatori e tutto il club per il futuro.