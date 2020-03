A. Colombo: "Boban e Maldini sono stati gli unici a metterci la faccia"

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb Angelo Colombo, ex giocatore rossonero, ha parlato di Boban e Maldini. Queste le sue parole: "Il comportamento di Boban e Maldini è giusto sono persone concrete, che hanno vissuto il campo. E da dirigenti sono gli unici che ci mettono la faccia, sono sempre a disposizione e vicini ai giocatori. E purtroppo sono gli unici due ad essere criticati. Più di così che cosa si vuole da loro due? Il presidente non dice niente? Boban e Maldini dicono cose giuste, bisogna essere chiari per il presente e per il futuro".