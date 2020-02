A. Lupi, ex allenatore di D. Maldini: "Ho bellissimi ricordi di lui, mi ha fatto molto piacere il suo debutto"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com Alessandro Lupi, ex allenatore di Daniel Maldini nel settore giovanile rossonero, ha parlato dei ricordi che lo legano al ragazzo e sul debutto in Serie A con la maglia del Milan. Queste le sue parole: "Domenica non ho visto la partita, ho saputo dopo del suo debutto e ho riguardato le immagini. Mi ha fatto molto piacere. L'anno dello scudetto è stato il più bello. Con lui abbiamo cercato di dosare il lavoro fisico, adesso si è formato maggiormente. Ha capito in fretta i concetti, era uno dei giocatori fondamentali, anche se poi è stata la vittoria del gruppo. Fu un trionfo. Daniel si divertiva, riconosceva le situazioni della gara in campo. Bastavano sguardi e abbracci per capirsi".