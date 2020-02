A. Lupi, ex allenatore di Maldini: "Daniel non ha mai subito le pressioni per essere figlio di Paolo e nipote di Cesare

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com Alessandro Lupi, ex allenatore di Daniel Maldini nel settore giovanile rossonero, ha parlato delle eventuali impressioni di un cognome così pesante. Queste le sue parole: "È un dono innato, non ha mai subito le pressioni per essere figlio di Paolo e nipote di Cesare. Ha sempre lavorato con impegno, giocando con leggerezza e consapevolezza delle sue doti. Daniel, di natura, non sente pressioni".