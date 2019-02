Abatantuono a MTV: "Il Milan rispecchia Gattuso. Piatek vale per due, Paquetà è divertente da vedere"

Diego Abatantuono, noto tifoso milanista, ha parlato così a Milan TV prima della sfida contro l'Empoli: "Il Milan rispecchia assolutamente Gattuso. La squadra sta migliorando molto, Rino ha fatto un grande lavoro. Adesso i tifosi vengono allo stadio con uno spirito diverso, con maggiore entusiasmo. Sono contento degli acquisti che sono stati fatti, mancavano proprio due così. Piatek vale per due. Può diventare un grande attaccante, ha iniziato alla grande, ora deve confermarsi, ma ci sono tutti i presupposti per questo. Gattuso ha costruito una bella squadra, la sta gestendo molto bene. Mi sto divertendo e non succedeva da tempo. Il Milan lotta in ogni partita e gioca sempre per i tre punti. Paquetà? E' stato anche lui un ottimo acquisto, è molto divertente da vedere. E' bravo a coniugare qualità e quantità. Gattuso? A me personalmente non ha sorpreso".