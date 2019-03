Abbiati a MTV: "Tutti pensano di limitare Suso, invece sta migliorando anche il destro. Finirà bene la stagione"

Christian Abbiati, storico ex portiere rossonero, è ospite de 'L'Inferno del Lunedì' a Milan TV. Queste le sue dichiarazioni su Suso: "Boban faceva sempre la stessa finta ma ti faceva impazzire. Suso mi fa uscire di testa perché tutti credono di poterlo leggere, invece sta imparando a chiudere l'azione col destro e saltare l'uomo anche col secondo piede. Poi normale il calo fisico, una stagione al 100% in ogni partita la fanno pochissimi al mondo. Conosco il ragazzo e sono molto fiducioso, ci mette anima e corpo per il Milan. Non mi passa nemmeno nell'anticamera del cervello pensare che finirà la stagione sotto ritmo così, tornerà in alto".