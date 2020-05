Abbiati: "Ibrahimovic aveva una grande voglia di giocare contro le sue ex squadre"

Intervenuto sui canali ufficiali del Milan, Christian Abbiati ha parlato di Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Aveva più motivazione e giocare contro l'ex squadre ti fa venire voglia di far vedere quanto vali. I vari campioni sono quelli che in allenamento danno il 100% come se fosse una partita. Le qualità le vediamo tutti, però la differenza la fa quella. E tutt'ora, alla sua età, è competitivo".