Abete: "Gli stadi di proprietà sono fondamentali. La burocrazia rende difficile i nuovi progetti"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex presidente della FIGC Giancarlo Abete ha parlato della necessità degli stadi di proprietà. Queste le sue parole:

Questione stadi di proprietà. Questa la carenza maggiore?

"Eh... Il tassello è fondamentale: quei ricavi sono decisivi per i club, ed avere uno stadio di proprietà è esempio di virtuosismo societario, ma su questo noi siamo ancora in ritardo: scontiamo un approccio ideologico a questo tipo di problema visto che ogni volta che si parla di nuovi stadi non si entra nel merito delle compatibilità e dell'equilibrio economico, ma solo in battaglie ideologiche sul fatto che dietro gli stadi ci siano situazioni impropri. Questo peggiora il tutto, rendendo la battaglia meno collegata alla concretezza. La legge che fu varata alla mia epoca fu parziale, si diceva subito che non sarebbe stata sufficiente da sola e di fatto abbiamo una situazione in cui gli stadi fatti sono quelli ricostruiti nei siti in cui c'erano gli stadi precedenti. L'unico stadio costruito in una location diversa è quello del Frosinone, ma la verità dice che è stato tutto molto più facile dove c'era una zona già individuata ed utilizzata. Ci si è invece impantanati in maniera grave quando si andava a parlare di infrastrutture e collegamenti".