Adli: "Quando chiama il Milan vorresti andarci subito. Non temo la concorrenza"

Il francese Yacine Adli ha parlato all'Equipe del suo passaggio al Milan. "Non è semplice dover rimanere sempre concentrato, non sapere cosa possa riservarti il futuro. Ho cercato di prepararmi al 100% per essere pronto ad ogni eventualità ed ero consapevole che, a prescindere da tutto, avevo una stagione da giocare. Quando ti chiama un club come il Milan vorresti andarci subito, ma c'erano delle condizioni affinché l'affare andasse in porto. Non sono deluso, anzi sono contento che la vicenda si sia conclusa in questo modo: quest'anno sarà di preparazione per arrivare ancora meglio preparato in Italia".

E a chi sostiene che sia stato lui a voler restare un'altra stagione al Bordeaux perché al Milan avrebbe giocato poco, Adli risponde: "È assolutamente falso. Quando ti chiama una società di questa grandezza vorresti partire subito. Ovviamente c'è molta competizione, ma quando vuoi giocare ad alto livello devi saperla affrontare: io ero pronto per questo".