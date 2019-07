Ag. Pizarro conferma: "Interessa al Milan, ma per ora nulla di concreto"

Negli ultimi giorni, il nome di Rodolfo Pizarro è stato accostato al Milan. Ecco le parole di Manfredi Caleca, agente del centrocampista messicano classe 1994 del Monterrey, ai microfoni di ESPN: "È vero che interessa al Milan. Però è ancora tutto all’inizio. Qualcosa c’è, ma non ci sono ancora stati passi concreti. In più per i rossoneri non è una priorità e inoltre ci sono altre squadre europee interessate a Rodolfo".