Ag. Zapata: "Cristian ha sempre sperato nel Milan, si aspettava un altro atteggiamento nei suoi confronti"

Ivan Ramiro Cordoba, agente di Cristian Zapata, ha commentato così la decisione del Milan di non rinnovare il contratto al centrale colombiano alla trasmissione "Il Barbiere" di Espansione Tv: ​"Cristian ha sempre sperato nel Milan, quando si rimane per tanto tempo in una squadra e lotta per tante cose importanti ci sono cose che vanno al di là del contratto - riporta calciomercato.com -. Si aspettava un altro atteggiamento nei suoi confronti, non pretendeva un contratto alle stesse cifre di prima, ma la fiducia di avere due anni di contratto, per avere stabilità e provare a fare bene perché sente ancora di poter dare tantissimo al Milan. Ora sta valutando il suo futuro, vuole ancora una sfida importante. Andrà in nazionale, la Colombia ha bisogno di lui, farà bene e arriverà sicuramente qualche proposta importante. Inter? In un certo momento se ne era parlato. Italia o estero? Non sappiamo ancora, ma un giocatore come Cristian può essere ancora molto utile a tante squadre anche in Italia".