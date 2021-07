Agostini su Giroud: "Se Giroud tiene fisicamente è un bel giocatore, in area di rigore lavora molto"

Massimo Agostini, ex attaccate milanista, ha parlato ai microfoni di TMW di Olivier Giroud. Queste le sue parole: "Di sicuro se Giroud tiene fisicamente è un bel giocatore, in area di rigore lavora molto. Non ha fatto tanti gol ma in area ti fa lo scambio, fa salire la squadra ed è... cattivo. Si vede che uno che vuol far gol. Può essere una alternativa importante ed è anche un campione del mondo. Ha esperienza a quei livelli, ha vinto la Champions e può tenere bene quei tipi di competizione. Magari non può garantire 20 gol però in una stagione lunga, ripeto, è un inserimento importante".