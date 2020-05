Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il direttore di calciomercato.com Stefano Agresti ha parlato della ripresa del campionato. Queste le sue parole: "Campionato? Si farà in modo che possa andare avanti anche ci fosse un positivo. Lasciare tutto com'è sarebbe stata la cosa più semplice, ma non sarebbe stato giusto far rinunciare squadre a dei diritti che avevano acquisito sul campo."