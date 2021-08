Albertini: "Bennacer ottimo giocatore. Tonali ambizioso"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini ha parlato dei centrocampisti del Milan. A cominciare da Bennacer, il giocatore che indossa la "sua" maglia numero 4: "Caratteristiche diverse, ma ottimo giocatore. Uno sforzo per Kessie? Il mercato lo fanno sempre più le scadenze di contratto...". Infine, una considerazione si Tonali, il quale si è ridotto lo stipendio pur di restare al Milan: "La leggo come scelta ambiziosa: se ho paura di non impormi, mi tengo l’ingaggio che ho. Lui invece ha deciso diversamente".