Albertini su Boban: "Il Milan ha perso un elemento valido"

Tra gli argomenti affrontati da Albertini nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello Sport c’è anche quello relativo all’addio di Boban: "Secondo me al Milan c’è grande confusione - ha dichiarato -. Poi, da una parte c’è un amico e dall’altra una persona, Gazidis, che ho incontrato poche volte. Credo che il Milan abbia perso un elemento valido, ma è come in uno spogliatoio: se ci sono tanti fuoriclasse, tante teste che non vanno d’accordo, è inutile cercare la colpa. Non è che qualcuno abbia sbagliato, alla fine è sbagliata la stagione e chi ci rimette è il Milan. Adesso serve un progetto sportivo chiaro, ripartire ogni anno da zero non serve. Se il Milan è soltanto un progetto economico, che lo dicano".