Albertini su Maldini e Boban: "Vogliono bene al Milan, vedremo i risultati"

Nel corso dell’intervista concessa a Tuttosport, Demetrio Albertini, fra le altre cose,, ha parlato anche di Maldini e Boban: "Io li conosco come calciatori e come persone ma un po’ meno come dirigenti perché sono giovani anche loro. Però so quanto lavorano e quello che vorrebbero per il Milan: poi sta a loro individuare il percorso giusto per raggiungere certi obiettivi. Nello sport ogni volta ti rimetti in discussione e il giudizio è sul lavoro che stai facendo e su come lo trasmetti all’esterno: stiamo parlando di due persone che tutti sanno quanto bene vogliano al Milan, poi vedremo nei risultati come faranno le cose".