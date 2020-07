Alciato: "Doveva essere Maldini a scegliere l'allenatore e invece è stato delegittimato anche in questa scelta"

Alessandro Alciato, giornalista di Sky, ha parlato così a "Tutti convocati" su Radio 24 dell'arrivo di Rangnick al Milan e del posibile addio di Paolo Maldini: "Una notizia che era il segreto di Pulcinella e una notizia che ancora non c'è: quello che potrebbe essere il nuovo ruolo di Maldini. Gli è stato proposto un ruolo di rappresentanza, quello che ha sempre rifiutato. E immagino che stavolta dirà no. Maldini era ed è il direttore tecnico e sarebbe toccato a lui scegliere il nuovo allenatore, invece è stato delegittimato anche in questa scelta. Non c'è stato il massimo rispetto nei suoi confronti. In questo momento, almeno sulla carta, al Milan ci sono due DT. Non si arriverà al primo settembre con due direttori tecnici, ma la questione è piuttosto spinosa al momento. A questo punto mi chiedo: perchè il Milan non licenzia Maldini? Poi si potrebbe essere d'accordo o meno col licenziamento, ma sarebbe una scelta della proprietà. Questo, invece, mi sembra un limbo un po' strano".