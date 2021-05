Altobelli: "Il Milan è cambiato. Ho più fiducia nella Juve: quando deve vincere, vince"

Alessandro Altobelli, ex giocatore dell'Inter e attuale opinionista, si è così espresso alla Rai nel corso della trasmissione "ATuttaRete": "La Juventus quando capitano queste occasioni non se le lascia sfuggire: quando deve vincere vince. Il Milan, invece, non è più quello visto a dicembre, è cambiato. Le squadre sono entrambe in difficoltà, ma io ho più fiducia nella Juve"