Ambasciatore Bayern su Lewandowski: "Non so cosa debba fare ancora per vincere il Pallone d’Oro"

Giovane Elber, ambasciatore del Bayern Monaco, si è così esppresso ai microfoni di Sky Sport sul mancato Pallone d'Oro a Robert Lewandowski: “Robert ha vinto tutto quello che poteva con il Bayern Monaco, giocando alla grande e segnando tantissimo. Lo scorso anno in Bundesliga ha segnato 41 reti e battuto il record storico di Gerd Muller. Non so cosa debba fare ancora per vincere il Pallone d’Oro, speriamo che possa continuare così e nel prossimo anno conquistare questo premio. - conclude Elber parlando del suo passato al Milan di Capello - Quando sono arrivato al Milan ero un ragazzino e mi sono trovato a giocare con grandi campioni come Gullit, Van Basten, Maldini, Baresi, Costacurta e tanti altri. All'inizio avevo un po' di timore, ma poi è passato anche grazie al mister".