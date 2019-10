Ambrosini: "Al Milan serve un tecnico che entri in sintonia con l'ambiente. Ritorno? Mai proposto"

Massimo Ambrosini, presente all'inaugurazione del Milan Club 'Massimo Ambrosini' di Pesaro, ha parlato ai microfoni di viverepesaro.it del momento che sta attraversando il Milan "Se Pioli è l'allenatore giusto per ripartire? La situazione è complicata, non è semplice rispondere ad una domanda così in poco tempo. Il Milan vive una situazione delicata, ha bisogno di avere un po' di stabilità, di un allenatore che entri completamente in sintonia con i dirigenti e con tutto l'ambiente. Mi spiace molto per Giampaolo, perchè è un allenatore molto valido. Aveva bisogno di tempo però nel calcio, si sa, succedono tante variabili. Pioli è un bravo allenatore, gli auguro di fare bene. Se penso ad un ritorno al Milan? Sinceramente, no. Nessuno me l'ha mai proposto, quindi è complicato".