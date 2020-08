"È molto forte, mi era piaciuto molto in crescita e personalità". Lo ha dichiarato Massimo Ambrosini parlando di Bakayoko. Il centrocampista francese continua a essere accostato al Milan: "Sarebbe un acquisto giusto", ha affermato Ambro alla Gazzetta dello Sport. "Piuttosto - ha aggiunto - mi spiace per Bonaventura: ragazzo serio e forte, andava fatta una riflessione in più".