Amoruso su Ibra: "Niente rischi per il ritorno in campo, è fondamentale per il Milan"

Nicola Amoruso, ex attaccante, ha parlato così a SkySport24 di Zlatan Ibrahimovic, ancora ai box per un problema muscolare al polpaccio: "Ibra ha un grande fisico, è sempre stato bene. Non bisogna rischiare, ma aspettare quando sarà veramente pronto. Nell'ultima partita il Milan ha fatto bene anche senza di lui, ma Ibra è fondamentale in campo e fuori per i rossoneri".