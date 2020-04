Ancelotti su Kakà: "Non lo conoscevo, mi sono fidato della società. Ad Ancona ha sorpreso tutti"

Intervenuto ai canali ufficiali del Milan in una doppia chiacchierata proprio con Kakà, Carlo Ancelotti ha parlato proprio del campione brasiliano. Queste le sue parole: “A dir la verità non lo conoscevo benissimo, mi sono fidato molto dei suggerimenti della società di prendere questo ragazzo giovane. Per spiegarmi le sue caratteristiche mi avevano detto che assomigliava a Seveso e allora mi ero fatto un’idea diversa da quanto ho visto dal primo allenamento: cioè di un giocatore molto veloce e con una progressione impressionante”

Sull'esordio ad Ancona del brasiliano.

Ancelotti: “è stata una sorpresa per tutti. L’impatto è stato straordinario. La partita di Ancona ha sorpreso un po’ tutti.”