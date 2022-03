Angelozzi: "Per me Scamacca vale Vlahovic. Chi lo prende fa un affare"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Guido Angelozzi, ds del Frosinone, si è così espresso a TMW Radio su Scamacca: “Lui e Vlahovic sono due grandi giocatori, il primo è un passo avanti perché ha avuto più minutaggio. Per me Scamacca però vale Vlahovic, pur avendo dovuto aspettare qualche anno in più per affermarsi. Chi se lo prende fa un affare importante”.

Lo vede da qualche parte di preciso?

“È forte, pur avendo qualità diverse da Vlahovic, ma entrambi potrebbero finire a giocare in squadre europee come il Real Madrid. Siamo sugli Haaland…”.