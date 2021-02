Antonelli: "L'obiettivo per il Milan è arrivare in Champions se poi arriverà qualcosa di più, meglio"

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, l'ex rossonero Roberto Antonelli ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Credo che il ko nel derby non lascerà scorie, la società e il tecnico sapranno ricompattare il gruppo e riprendere a correre. L'Inter ha meritato la vittoria anche se il Milan ha avuto tre grosse occasioni. Non credo che Pioli debba ritoccare qualcosa a livello tattico, è giusto continuare su questa strada visto che è quasi un anno che ci sono ottimi risultati. L'obiettivo era arrivare in Champions se poi arriverà qualcosa di più, meglio. Comunque non credo sia finita, mancano tante partite."