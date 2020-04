Antonini: “Hernandez è fortissimo, uno dei migliori terzini al mondo”

L’ex terzino rossonero Luca Antonini (oggi agente), in una live instagram con Diavolimilanisti ha parlato di Hernandez. Ecco la sua dichiarazione: “Terzino sinistro che mi piace? Che domande, ovviamente Hernandez. Credo sia il più forte al mondo oggi, troppo forte non c’è confronto con niente e nessuno. E’ stata un’idea azzeccata da Moncada sposata dalla società. Oltre ad essere stato un acquisto importante per Milan, potrebbe fruttare anche tanti soldi al club in caso di cessione”.