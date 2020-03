Avv. Spagnolo: "Ecco cosa avrebbe dovuto fare Boban"

L'edizione odierna di Tuttosport ha intervistato l’avvocato Fabrizio Spagnolo, partner e responsabile del dipartimento di diritto del lavoro dello studio legale internazionale CMS, per parlare della controversia tra Boban e il Milan. Ecco le sue parole: "Il primo elemento che si rileva è la scelta di Boban di criticare pubblicamente con parole molto forti l’andamento della sua società. Può anche essere che si sia espresso su questo tema dopo aver chiesto chiarimenti interni all’amministratore delegato. Ma questo non toglie l’efficacia dirompente delle sue dichiarazioni a proposito del club del quale era dirigente. Cos'avrebbe dovuto fare? Boban avrebbe potuto contestare internamente la decisione di contattare Rangnick come allenatore della prossima stagione, senza consultare lui e Maldini, la causa scatenante dello scontro, dal suo punto di vista. Dopo questo chiarimento, avrebbe potuto fare due cose: allinearsi alla scelta di Gazidis dopo le spiegazioni ricevute. Oppure dimettersi facendo causa al Milan per chiedere i danni conseguenza dell’esautoramento subito".