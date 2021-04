Baiocchini: "Ancora una volta Maldini ha rilasciato dichiarazioni in maniera molto rammaricata"

Manuele Baiocchini, corrispondente di SkySport per il Milan, si è così espresso su Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica rossonera, e il suo non coinvolgimento nella questione Super League: "Ancora una volta Maldini ha rilasciato dichiarazioni in maniera molto rammaricata per non essere stato informato; si ricorderà un anno fa quando c'erano le voci su Rangnick e Maldini non fu informato da Gazidis. L'ex capitano non ha preso bene la non informazione verso la sua persona, lui che è stato un simbolo di questa squadra. Ripensando un po' agli abbracci di Roma e alle parole molto dispiaciute di ieri ci saranno sicuramente un po' di cose da mettere a posto".