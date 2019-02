Bakayoko a MTV: "Gattuso è come un padre, parliamo di tutto. Sono felice di averlo come allenatore"

Nel corso di un’intervista rilasciata a Milan Tv per il match program della sfida contro l’Empoli, Timoué Bakayoko ha parlato così del suo rapporto con Gattuso: “E’ chiaro che abbiamo un ottimo rapporto, abbiamo la stessa idea di calcio e per me lui è un po’ come un padre, parliamo di tutto, che sia legato al campo o meno. Sono felice di averlo come allenatore”.