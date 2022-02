Ballotta: “Il gol di Leao su lancio di Maignan mi ricorda l’azione mia e di Asprilla”

L’ex portiere, tra le altre di Parma, Lazio ed Inter, Marco Ballotta, si è concesso a La Gazzetta dello Sport per parlare di Milan: “Ho visto il gol di Leao su lancio di Maignan e subito mi è tornata in mente l’azione che abbiamo disegnato io e Asprilla il 29 novembre 1992 in Parma-Samp. Calcio d’angolo per gli avversari doriani, area affollata, io esco, blocco il pallone, vedo Tino che scatta e lo pesco con un lancio teso e preciso. Poi ci pensa lui a battere in velocità i difensori. Tre tocchi e uno zero a zero per noi: il massimo”.