Baresi: "Ibra importante per noi, ha dato fiducia e consapevolezza ai compagni"

Nel corso dell’intervista concessa al quotidiano britannico "The Times", Franco Baresi ha parlato dell’assenza di Ibrahimovic contro il Manchester: "È un peccato arrivare a questo big match con alcune assenze importanti, sia noi che lo United. Ibra è importante per noi, per quello che è riuscito a trasmettere ai compagni: fiducia e consapevolezza. Ma siamo un gruppo e speriamo di poter far fronte alla sua assenza. Il Milan deve giocare di squadra e restare compatto, abbiamo tanti giocatori che possono creare problemi al Manchester".