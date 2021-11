Baresi: "Impressionato dalla velocità di Tomori. Scudetto? La squadra deve essere ambiziosa"

Franco Baresi, storico capitano rossonero ed oggi Vice Presidente Onorario del Club, è stato intervistato dal The Guardian. Queste le sue dichiarazioni al quotidiano britannico:

Sul Milan degli Immortali: "Ho giocato con quel gruppo per dieci anni, ci trovavamo ad occhi chiusi. Quella era la nostra forza. Ognuno di noi sapeva esattamente cosa stavano facendo gli altri in ogni momento. È stato un rapporto che è andato oltre il campo, eravamo amici. Anche ora ci vediamo regolarmente. Ogni tanto giochiamo ancora insieme? Ho dovuto smettere perché ho dolore al ginocchio, lo stesso infortunato nel 1994".

Oggi quali sono i difensori che ti piacciono di più? "Sicuramente van Dijk e Marquinhos, ma anche Tomori. È arrivato dall'Inghilterra e ha fatto molto bene, affermandosi in un campionato diverso. Mi ha impressionato per la sua fisicità, la sua velocità e la sua intensità. Può ancora crescere, ma ovviamente sta già facendo molto bene".

Sul sogno scudetto per il Milan: "La squadra sta giocando un bellissimo calcio. Devono essere ambiziosi. Perché no? Ad oggi il Milan è la squadra che gioca il miglior calcio in Italia, la squadra che crea più occasioni, quindi possiamo sicuramente pensare in grande. La stagione è ovviamente ancora lunga, ma per ora il Milan è la squadra che mi ha impressionato di più".