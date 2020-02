Baresi: "Milan in salute, nel derby la classifica non conta"

In vista del derby, il Corriere della Sera ha intervistato Franco Baresi, uno che di stracittadine se ne intende eccome: "Il derby è una partita unica, vista in tutto il mondo. Ora nell’era dei social e delle pay tv è un evento mediatico pazzesco, dove ogni particolare è amplificato. Quando ho iniziato non era così: solo i pochi eletti che riempivano San Siro potevano gustarsi per intero lo spettacolo. Disparità di valori incolmabile con l’Inter? Ma no, i derby van giocati. Tante volte abbiamo ribaltato i pronostici, il divario in certe partite non conta. Il Milan è in salute. La squadra è diventata più consapevole e convinta dei propri mezzi. Del resto i risultati danno morale, la squadra si sta riprendendo. Il Milan ha tutto per creare a Conte qualche problema. Con il suo carisma Ibra trasmette positività. Abbiamo avuto di recente un calendario agevole e lo abbiamo sfruttato, recuperando anche partite che due mesi fa magari sarebbero state perse".