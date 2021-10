Baresi sulla lotta Scudetto: "Il Milan stupisce. Bisogna guardare a sé stessi"

Franco Baresi, leggenda rossonera e attuale vice presidente del Milan, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport nel corso della presentazione del suo libro “Liberi di sognare” presso la fondazione Feltrinelli di Milano sulla lotta Scudetto: "Il Milan sta facendo molto bene, è cresciuto tantissimo e bisogna crederci. Il Milan deve pensare in grande, essere ambizioso e rispettare tutti. La squadra può dare gioia. Il Napoli ha meravigliato, ha iniziato alla grande. Poi c’è l’Inter campione d’Italia. E la Juventus, che non si è ancora tagliata fuori e risalirà. Comunque bisogna guardare sé stessi. Il Milan stupisce per come interpreta le partite, con vivacità e personalità. Può pensare in grande".