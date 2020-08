Barigelli (GDS): "L'operazione Pioli è stata economica e non tecnica"

Intervenuto a margine di una premiazione, il direttore della Gazzetta dello Sport Stefano Barigelli ha parlato del rendimento di Ibrahimovic. Queste le sue parole: "E' fondamentale per i tifosi che sono tutti possibili acquirenti. E' teatrale e scenico. Il Milan con la conferma di Pioli, Ibra e Donnarumma, magari non farà molto altro. E questo sarebbe un errore. L'operazione Pioli per me è stata economica e non tecnica. Il Milan ha fatto bene dopo il lockdown ma è finito comunque sesto.".