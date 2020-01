Beccalossi: "Ibra può essere ancora utilissimo, ma gli altri devono seguirlo"

Intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24, Evaristo Beccalossi, ex attaccante, ha parlato così del ritorno di Ibrahimovic al Milan: "Ibra può essere ancora utilissimo, ma devono seguirlo i compagni. Se fanno fatica a sorreggerlo lo svedese avrà qualche problema in più. Uno che gioca a San Siro deve dare il 30% in più, se soffri la pressione non puoi giocare a San Siro, non puoi giocare nel Milan. Se non riesci cambia stadio...".