Belgio o Portogallo ai quarti di finale? Donnarumma: "Non fa differenza, adesso godiamocela"

"Una vittoria così vale molto di più". Esordisce così Gianluigi Donnarumma, che ai microfoni di Sky commenta con gioia la vittoria degli Azzurri contro l'Austria. "Abbiamo sofferto, sapevamo che c’era da soffrire e siamo stati bravi perchè così si cresce e questa partita ci aiuta nel corso delle prossime. Il record di Zoff? Ho superato una leggenda, sono emozionantissimo e faccio tutto per la squadra, il resto viene dopo. Superando questo record, di Dino Zoff, è incredibile. La dedica è per la mia fidanzata e la mia famiglia. Meglio il Belgio o il Portogallo? Non lo so, vediamo domani e poi si penserà alla prossima”.