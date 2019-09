Belotti a Sky: "Nel primo tempo male, nell'intervallo è successo qualcosa"

Andrea Belotti è stato intervistato da Sky Sport al termine di Torino-Milan: "Nel primo tempo non siamo partiti bene, abbiamo lasciato il pallino del gioco al Milan. Nello spogliatoio è successo qualcosa, abbiamo iniziato a crederci, rode il culo perdere e dopo due sconfitte ci tenevamo a non perderne un'altra in casa. I tifosi ci hanno comunque sostenuto, questa carica ci ha permesso di vincere".