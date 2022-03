Bennacer a MTV: "Derby match sempre speciale, faremo di tutto per vincere"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Queste le dichiarazioni rilasciate da Ismael Bennacer ai microfoni di Milan TV prima del derby di Coppa Italia contro l'Inter:

Sul doppio match contro l'Inter: "E' una sfida pesante contro una grande squadra, per noi è come una finale. E' una partita importante per noi, anche se poi ci sarà il ritorno".

Sulla partita: "E' sempre un match speciale, ci siamo preparati nel modo migliore possibile. Ci sono grandi motivazioni, faremo di tutto per vincere".

Sul suo momento: "Sto bene, cerco di dare sempre il massimo per aiutare la squadra".