Beretta a MTV: "Siamo sulla strada giusta. Primavera? Alla salvezza possiamo certamente arrivarci"

Mario Beretta, Responsabile tecnico del settore giovanile rossonero, ha rilasciato queste parole a Milan TV:

Sul settore giovanile: "Sono moderatamente soddisfatto di quello che abbiamo fatto. Ovviamente di lavoro ce n'è sempre tanto da fare, però devo dire che abbiamo intrapreso una strada e la stiamo seguendo, facendo quello che ci eravamo prefissati all'inizio. E' importante che al centro di tutto torni ad essere il calciatore. Se l'obiettivo del settore giovanile del Milan è quello di portare più giocatori possibili in prima squadra è importante improntare il lavoro sulla crescita del singolo giocatore, oltre che della squadra".

Sulla crescita dei ragazzi: "Nel settore giovanile devi dare più conoscenze possibili ai giocatori, poi toccherà a loro usarle per interpretare certe situazioni. Dobbiamo essere bravi anche a far convivere i ragazzi con l'errore, i ragazzi devono anche sbagliare per crescere. Ho visto tanti giocatori bravi tecnicamente, che però non sono arrivati in alto. Oltre alla tecnica, c'è lo spirito di sacrificio e il senso di appartenenza".

Sulla Primavera "Contro la Fiorentina non meritavamo di perdere perchè abbiamo fatto una grande partita. Contro la Roma il risultato è stato troppo pesante, dovevamo fare qualche gol viste le occasioni create. La squadra ha dato dimostrazione di saper quello che vuole e di saper stare in campo. Questo ci fa ben sperare. In certi momenti bisogna forse essere più pratici che belli".

Sul campionato della Primavera: "Alla salvezza possiamo certamente arrivarci, però dobbiamo capire che bisogna annusare il pericoloso per entrare in campo nel modo giusto".