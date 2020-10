Beretta: "Bolla? Il basket è un altro tipo di sport e di impegno rispetto al calcio"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva Mario Beretta, allenatore e consigliere FIGC in quota AIAC ed ex coordinatore del settore giovanile rossonero, ha parlato del destino del campionato italiano. Queste le sue parole: "Bolla? Il basket è un altro tipo di sport e di impegno rispetto al calcio. Dobbiamo ragionare sulle nostre abitudini ed esigenze. Non possiamo pensare di fare come fanno gli altri"