Bergomi su Ibra: "Ha cambiato il volto del Milan, i rossoneri hanno ancora bisogno di lui"

Ai microfoni di Sky, Beppe Bergomi ha parlato così di Ibrahimovic: "Pioli ha spiegato bene l'importanza di Ibrahimovic. Il Milan ha ancora bisogno di lui, anche se è chiaro che non è più quello di una volta. In un Milan con tanti giovani, Ibra ha cambiato il volto della squadra rossonera. Secondo me Ibra può ancora dominare nel nostro campionato".