Berlusconi: "Al Milan avevo una tradizione per il pre e il post partite importanti"

Silvio Berlusconi, ex patron del Milan e attuale presidente del Monza, si è così espresso in conferenza stampa raccontando un retroscena: "Con il Milan avevo questa tradizione, che prima della partite importanti entravo negli spogliatoi, gli davo lo slancio ultimo perchè facessero una partita con il cuore in gola, giusta e poi ritornavo dopo la partita a fare i complimenti e a commentare. Sono stati trent’anni di ricordi molto positivi, tutti. Io sono ancora oggi il presidente di squadra di calcio che ha vinto di più nella storia del calcio mondiale, Galliani sa a memoria quante coppe,s cudetti abbiamo vinto".