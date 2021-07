Bianchessi su Pobega: "Sarà il prossimo Locatelli"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex responsabile del settore giovanile del Milan Mauro Bianchessi ha parlato di Pobega e della scoperta che lo aveva portato in rossonero. Queste le sue parole: “Con Gasperini Pobega farebbe il salto di qualità. Chiunque lo prende fa un gran colpo. Pensi che al Milan i primi due anni giocava poco, ma lo spronavo a non mollare. Lui è così, un triestino dalla testa dura. Dopo l’Europeo si imporrà anche in Nazionale. Sarà il prossimo Locatelli. Ne sono sicuro."