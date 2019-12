Biasin: "Complimenti a Pioli, ha cambiato faccia al Milan"

Fabrizio Biasin ha rilasciato queste parole sul Milan di Pioli ai microfoni di Radio Sportiva: "Devo fare i complimenti a Pioli visto sempre come tecnico di seconda fascia, ma che invece ha cambiato faccia al Milan, ha trovato la quadra in questo momento. Ibra? Continuo ad avere dubbi che lo svedese accetti la proposta di contratto rossonera. Non credo Pioli abbia intenzione di cambiare, ha trovato un assetto, ha ancora problemi ma non si risolvono cambiando sempre, il Milan ha ritrovato un gran giocatore Bonaventura: squadra che va aiutata con il mercato di gennaio ma non stravolta".