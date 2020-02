Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva Fabrizio Biasin, giornalista sportivo, ha parlato della prestazione di Romagnoli. Queste le sue parole: "Romagnoli non ha giocato una gran partita soprattutto come atteggiamento, quando cala Ibra ed è normale per un 38enne ci deve essere un capitano che prende per mano la squadra".