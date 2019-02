Bierhoff: "Similitudini mie con Piatek? Indossare la maglia del Milan mi ha dato una spinta, ha dato motivazioni in più"

Oliver Bierhoff, a Milan Tv, ha parlato così di Piatek e del paragone con al sua esperienza in rossonero: "Devo ammettere che non ho visto tantissimo di Piatek, perchè stiamo facendo dei grandi progetti in Germania. Ci vuole grinta, carattere, voglia di fare gol. Sicuramente partire bene subito, come è successo a me, prendi fiducia e le cose vengono più facili e cerchi di sfruttare il momento. Similitudini con la mia situazione quando arrivai al Milan? E' un grande orgoglio indossare la maglia del Milan, a me ha dato più una spinta, che essere un peso. E' stata la mia prima piazza veramente grande, mi ha dato delle motivazioni in più.