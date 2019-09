Boban racconta: "Prima delle partite avevo i miei rituali. Non è questione di scaramanzia, è questione di ritmi"

Intervistato dall'app ufficiale del Milan, Zvonimit Boban ha svelato i suoi rituali e le sue scaramanzie pre-Derby: "Prima delle partite avevo i miei rituali, come ogni calciatore e ogni allenatore. Non è questione di scaramanzia, è questione di ritmi: quando legavo le scarpe, come le legavo, per quanto tempo ascoltavo la musica con il walkman, ascoltavo sempre le stesse canzoni, le parole che mi ripetevo prima della partita. C’erano delle cose molto personali che facevo prima della partita".