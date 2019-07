Boban su Giampaolo: "Persona e allenatore speciale, anche sbagliando ha fatto bene: ha sempre creduto nelle sue idee"

Nel corso dell'intervista rilasciata a Milan Tv, Zvonimir Boban ha parlato anche di Giampaolo: "Ho giocato in tutti in ruoli e in tutti i sistemi. Se devo capire quanto si corre in quale ruolo lo so perché l’ho provato sulla mia pelle, facendo il 10, facendo le fasce, il playmaker. Giampaolo avrebbe potuto usarmi in quei quattro ruoli, se saranno quattro nel 4-3-1-2, o se sarà un sistema diverso che ovviamente sceglierà il Mister. Non avrebbe certamente problemi a mettermi in campo. Credo sia una persona speciale, un allenatore speciale che ha fatto tanto e tanto bene, anche sbagliando ha fatto bene perché ha creduto nelle sue idee. È una persona intelligente. Quello che è stato fondamentale è sentire ieri che alla fine se non si ha qualità nei giocatori, solo con il modulo non si vince. Deve capire prima capendo i calciatori, è diverso vederli e allenarli, quando lui gli chiede quello che lui vuole ottenere da loro per valutarli definitivamente, per poi fare questo primo step di valutazione. Il secondo sarà integrali in un sistema di gioco che deciderà lui e poi, per terzo, perfezionarli e automatizzarlo. È un processo naturale soprattutto per un allenatore così”.