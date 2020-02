Boban su Ibrahimovic: "Tema rinnovo da affrontare già oggi"

Nel corso dell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Zvonimir Boban, tra le altre cose, ha parlato anche del futuro di Ibrahimovic: "Tutti vedono l’impatto che Zlatan ha avuto. È un giocatore speciale e non credo ci siano dubbi che dovremmo affrontare già oggi un possibile rinnovo per la prossima stagione, al di là del risultato finale della squadra". Ancora sullo svedese: "L’ha chiamato prima Paolo e poi ho continuato io anche per il fatto della lingua e il carattere balcanico che abbiamo. È stato divertente quando mi ha chiamato verso le 10 di sera per la vigilia di Natale dicendo: "Boban, congratulazioni al Milan, avete preso Ibrahimovic. Buon Natale e a presto". Comunque, l’ok di Londra è arrivato quasi subito. Speriamo di poter andare avanti".